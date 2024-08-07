شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدخل معسكرا مغلقا الليلة استعداداً لمواجهة سموحة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش قبل السفر إلى الإسكندرية والدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراته أمام سموحة غدا الخميس في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ24 من عمر مسابقة الدوري المصري ، والتي يسعى خلالها الفريق الأحمر إلى تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط من أجل تتويجه بدرع الدوري بشكل رسمي.

ويعقد مارسيل كولر محاضرة مع اللاعبين في بداية مران اليوم لشرح النواحي الفنية والخططية التي ينوي تطبيقها في مباراة سموحة غدا، ويحثهم على ضرورة مواصلة الانتصارات والوصول إلى الانتصار رقم 20 على التوالي، من أجل حسم درع الدوري رقم 44 بشكل رسمي واستغلال الروح المعنوية المرتفعة للاعبين عقب رباعية المقاولون العرب الأخيرة.