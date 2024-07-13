شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على عامل مفقود بعد حادث منجم في بولندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عثر عمال الإنقاذ على آخر عامل كان مفقودًا، بعد يومين من وقوع حادث بمنجم في بولندا.

وأسفر عن مقتل شخص وإصابة العديد من عمال المناجم. الرجل لم يفقد الوعى وذكر الرئيس التنفيذي لشركة تشغيل المناجم "بي جي جي" اليوم السبت، إن الرجل لم يفقد الوعى وسيجري إخراجه الآن إلى السطح.

ووقع الحادث في منجم الفحم في ريدولتوفي في منطقة سيليزيا بسبب انهيار صخري على عمق 1150 مترا تحت الأرض أمس الأول الخميس.

ومن بين 78 من عمال المناجم كانوا هناك في ذلك الوقت، نقلت فرق الإنقاذ 76 إلى بر الأمان في غضون ساعات قليلة.

