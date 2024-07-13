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العثور على عامل مفقود بعد حادث منجم في بولندا

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د ب أ - وارسو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - عثر عمال الإنقاذ على آخر عامل كان مفقودًا، بعد يومين من وقوع حادث بمنجم في بولندا.
وأسفر عن مقتل شخص وإصابة العديد من عمال المناجم.

الرجل لم يفقد الوعى

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة تشغيل المناجم "بي جي جي" اليوم السبت، إن الرجل لم يفقد الوعى وسيجري إخراجه الآن إلى السطح.
ووقع الحادث في منجم الفحم في ريدولتوفي في منطقة سيليزيا بسبب انهيار صخري على عمق 1150 مترا تحت الأرض أمس الأول الخميس.
ومن بين 78 من عمال المناجم كانوا هناك في ذلك الوقت، نقلت فرق الإنقاذ 76 إلى بر الأمان في غضون ساعات قليلة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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