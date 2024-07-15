الواد محروس بتاع الوزير.. عادل إمام يتصدر التريند في مصر بعد محاولة اغتـ ـيال ترامب

الشارقة - اميمة ياسر - تصدر اسم الممثل المصري الكبير عادل إمام تريند منصة "X" في مصر بعد محاولة اغتـ ـيال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب في بنسلفانيا.

الفيديو الذي وثق لحظات محاولة الاغتيال أعاد إلى أذهان الجمهور مشهدا شهيرا للممثل عادل إمام من فيلمه "الواد محروس بتاع الوزير"، والذي كان يظهر فيه إلى جوار الفنان كمال الشناوي، بينما يحاول مجهول قتـ ـل الأخير ويطلق رصاصا من سـ ـلاح نـ ـاري ليصرخ عادل "صباعي صباعي دم".

وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أعادوا نشر المشهد وقارنوه بما حدث لترامب: "مسرحية ترامب فعلها قبله عادل إمام"، "بالمناسبة مسرحية ترامب أداها قبله عادل إمام"، "ترامب رئيسا لأمريكا منذ اليوم شهر يوليو 2024 الله يذكرك بالخير يا عادل إمام كل أعمالك وصايا"، "لا يستبعد أن يكون ترامب متأثرا بأفلام عادل إمام".