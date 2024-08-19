الأهلي ومحمد علي بن رمضان.. تطور هائل في الصفقة والإعلان الرسمي قريبا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي فرينكفاروزي المجري، تعاقده مع لاعب جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية؛ ليكون بديلا للدولي التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب خط وسط وجناح الفريق.

ويرتبط إسم محمد علي بن رمضان بالانضمام لصفوف الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بناء على طلب المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، لتعويض رحيل اللاعب المالي أليو ديانج، الذي انضم إلى الخلود السعودي.

ووفقا لصحيفة "الوطن"، فإنه بعد إعلان النادي المجري عبر موقعه الرسمي عن تعاقده مع اللاعب فيرجيل ميسيدجان، قادمًا من الطائي السعودي، بدأت التكهنات بين جماهير النادي الأهلي بأن ميسيدجان البالغ من العمر 31 عامًا انضم إلى فرينكفاروزي لتعويض الرحيل المحتمل لمحمد بن رمضان، ما يسهل صفقة اللاعب التونسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن فيرجيل ميسيدجان، يلعب في مركز الجناح الأيسر، وهو مركز بن رمضان مؤخرا مع فرينكفاروزي، لتعويض رحيل البرازيلي ماركينيوس إلى سبارتاك موسكو الروسي في وقت سابق من هذا الصيف، ما يعني استعداد النادي المجري للإعلان عن رحيل اللاعب الدولي التونسي خلال الساعات المقبلة.

وتنتظر جماهير النادي الأهلي الإعلان عن ثالث صفقات الفريق الصيفية، بعد إتمام التعاقد مع كل من يوسف أيمن، ويحيى عطية الله، لمدة موسم على سبيل الإعارة.