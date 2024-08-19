قال النائب بلال الحشيمي في تصريح له رداً على تصريح النائب جورج عقيص، "الحبيب جورج، مواقفنا معلنة وهي أتت وتأتي اما ردا او تعقيبا على مواقف معلنة،
وبكل الاحوال اتفهم وضعك وحرصك على ما انت فيه ومعه، واحرص معك على المعارضة البناءة الندية لا التبعية، وكنا ولا نزال نطرح تساؤلات حول بعض المواقف السياسية، وخاصة بشأن الالتزام باتفاق الطائف، ولم يصلنا بعد توضيح أو رد في هذا الشأن، حتى لا تصبحون الوجه المقابل لاحزاب التخوين وحرصا على ما تبقى من مساحات مشتركة بيننا كانت مواقفنا الأخيرة، والى لقاء قريب أيها الحبيب جورج".
كانت هذه تفاصيل خبر الحشيمي ردا على عقيص: لا نزال نطرح تساؤلات حول بعض المواقف السياسية وخاصة بشأن الالتزام باتفاق الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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