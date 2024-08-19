الرئيس الكولومبي يوقع مرسوما يحظر تصدير الفحم إلى إسرائيل

وقع الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو مرسوما يحظر تصدير الفحم إلى إسرائيل في محاولة للضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإنهاء الصراع في غزة. ويعود تاريخ المرسوم، الذي نشر على الموقع الرئاسي على الإنترنت، إلى 14 آب، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وتعد كولومبيا أكبر مورد للفحم إلى إسرائيل. وحذرت رابطة عمال المناجم الكولومبية من أن كولومبيا، بموجب اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين، لا تستطيع وقف صادرات الفحم إلى إسرائيل، وأن الشركات التي تنتج هذا المعدن قد تفكر في اتخاذ إجراء.

كان بيترو قد أعلن في أيار قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وإسرائيل واصفا حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها “ترتكب إبادة” بحق الفلسطينيين.

كذلك، أوقف عمليات شراء الأسلحة الإسرائيلية الصنع، علما أن الدولة العبرية تشكل أحد أبرز مصادر التسليح لقوات الأمن الكولومبية.

بدوره، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الرئيس الكولومبي بـ “معاداة السامية”.