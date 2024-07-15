المعهد الفني الأنطوني افتتح ورشة عمل حول المنهجية العلمية- البحث العلمي في لاهوت الأيقونة

افتتح ​المعهد الفني الأنطوني​ في الدّكوانة ورشة عمل حول المنهجيّة العلميّة- البحث العلمي في لاهوت الأيقونة، مع لينا حواط الّتي تناولت مواضيع علميّة عدّة ومتنوّعة حول المنهجيّة العلميّة وأهميّتها في عالم اليوم.

وكانت ورشة العمل قد افتُتحت بصلاة الصّباح، ومن ثمّ ألقى مدير المعهد الأب شربل بوعبود كلمةً شدّد خلالها على "مواصلة المعهد تقديم الأفضل لكلّ الطلّاب الّذين يأتون إلى المعهد للتّحصيل الدّراسي والأكاديمي"، مشيرًا إلى أنّ "رغم هذه الظّروف الصّعبة الّتي نعيشها يوميًّا، تبقى الحرف اليدويّة والأشغال الفنيّة الّتي يقدّمها المعهد فسحة رجاء وأمل، للمضي قدمًا في الحياة".