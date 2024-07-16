يديعوت أحرونوت: كريات شمونة والمنطقة المحيطة بها شمالي إسرائيل تتعرض لقصف كثيف من لبنان

افادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بان كريات شمونة والمنطقة المحيطة بها شمالي إسرائيل تتعرض لقصف كثيف من لبنان. وفي السياق، ذكر الجيش الإسرائيلي بانه تم رصد إطلاق نحو 20 صاروخا من لبنان باتجاه كريات شمونة ومحيطها، واعترضنا عددا منها.

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