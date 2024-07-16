رسميا.. الحزب الجمهوري يختار ترامب مرشحا لانتخابات الرئاسة الأمريكية.. والأخير يعلن عن نائبه

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الحزب الجمهوري رسميا، اليوم الاثنين، اختيار دونالد ترامب، مرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

وأصبح ترامب المرشح الرئاسي الجمهوري الرسمي بعد حصوله على عدد أصوات كاف من المندوبين في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.

وكان ترامب هو المرشح المفترض لعدة أشهر لكن تصويت مندوبي المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي هو الذي جعل الأمر رسميا.

كما أعلن ترامب عن اختيار عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري في أوهايو، جي دي فانس، مرشحا لمنصب نائب الرئيس.

وفي منشور عبر حسابه بمنصته "تروث سوشال"، قال ترامب: "بعد مداولات وتفكير مطول، ومع الأخذ في الاعتبار المواهب الهائلة التي يتمتع بها كثيرون آخرون، قررت أن الشخص الأنسب لتولي منصب نائب رئيس الولايات المتحدة هو السيناتور جي دي فانس من ولاية أوهايو العظيمة".

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق:"لقد خدم جي دي بلادنا بشرف في قوات مشاة البحرية، وتخرج من جامعة ولاية أوهايو في عامين، بامتياز مع مرتبة الشرف، وهو خريج كلية الحقوق بجامعة ييل، حيث كان محررًا لمجلة ييل للقانون، ورئيسًا لجمعية المحاربين القدامى في جامعة ييل. أصبح كتاب جي دي، "Hillbilly Elegy"، من أكثر الكتب مبيعًا وفيلمًا، لأنه دافع عن الرجال والنساء المجتهدين في بلدنا".

وأشار ترامب إلى أن "جي دي فانس يتمتع بمسيرة مهنية ناجحة للغاية في مجال التكنولوجيا والمالية، والآن، خلال الحملة، سوف يركز بقوة على الأشخاص الذين ناضل من أجلهم ببراعة، وهم العمال والمزارعون الأمريكيون في بنسلفانيا، وميشيغان، وويسكونسن، وأوهايو، ومينيسوتا، وأميركا وأبعد من ذلك".

وتابع: "بصفته نائبًا للرئيس، سيواصل جي دي النضال من أجل دستورنا، والوقوف إلى جانب قواتنا، وسيبذل كل ما في وسعه لمساعدتي في جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. تهانينا للسيناتور جيه دي فانس وزوجته أوشا، التي تخرجت أيضًا من كلية الحقوق بجامعة ييل، وأطفالهما الثلاثة الجميلين. فلنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى 2024!"

يأتي هذا بعد يومين فقط من نجاة ترامب من محاولة اغتيال تعرض لها في تجمع انتخابي في بنسيلفانيا.

وبعد الحادث أعلن ترامب مشاركته في أشغال المؤتمر، حيث ينتظر أن يلقي خطابا أمام الآلاف من مناصريه في الحزب الجمهوري.