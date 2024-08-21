حصلنا عليها مباشرة من الصين .. الجيش السوداني : نمتلك أسرابًا من طائرات K8

الشارقة - اميمة ياسر - نفت القوات المسلحة السودانية، ما أثير من معلومات مضللة عن حصولها على طائرات من طراز K8 من مصر.

وقالت في بيان، إنّ الجيش السوداني يمتلك أسرابًا من هذا الطراز من الطائرات منذ مطلع الألفية الحالية وحصلت عليها مباشرة من دولة المنشأ الصين، أي قبل الحرب الحالية بعقدين من الزمان، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وأضاف أنه لا حاجة للاستعانة بأي دولة صديقة للحصول على مزيد من هذه الطائرات والذي هو أصلاً مخصص لتدريب الطيارين.

وحذرت القوات المسلحة السودانية، من تداول مثل هذه المعلومات المضللة وغير الموثوقة.