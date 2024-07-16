شكرا لقرائتكم خبر بيربوك: الإرهاب يثير الرعب بالسنغال وكوت ديفوار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أمس جولة في غرب أفريقيا تستغرق يومين، وذلك على خلفية الأزمات في منطقة الساحل.

وستشمل الجولة زيارة كل من السنغال وكوت ديفوار للتباحث مع قادة سياسيين حول العلاقات مع ألمانيا وأوروبا.

وراهنت بيربوك على تعزيز التعاون مع السنغال وكوت ديفوار للحيلولة دون انتشار انعدام الاستقرار في الساحل إلى بقية المنطقة، وقالت قبيل انطلاق جولتها التي تستغرق يومين «إذا انزلقت المزيد من البلدان في غرب أفريقيا إلى حالة عدم الاستقرار، فلن يكون لذلك عواقب وخيمة على السكان المحليين فحسب، بل سيكون له أيضا آثار مباشرة على أمننا في أوروبا»، مضيفة أن السنغال تضطلع بمسؤولية مهمة في المنطقة بصفتها وسيط.

وحذرت بيربوك من أن المواطنين في السنغال وكوت ديفوار والمناطق الساحلية الأخرى في منطقة الساحل يعيشون في خطر دائم من أن الإرهاب والعنف من الدول المجاورة سوف يلتهم مجتمعاتهم، مشيرة إلى أن التغيير السلمي الديمقراطي يفتح في كافة المجالات آفاقا جديدة لمزيد من التعاون، موضحة أن الانقلابات العسكرية في أجزاء أخرى من المنطقة أعاقت تحقيق ذلك في المستقبل المنظور، مؤكدة أنها تأخذ ذلك في الاعتبار خلال جولتها نطاق العلاقات بأكمله: السياسية والاقتصادية والثقافية.