شكرا لقرائتكم خبر العراق يبحث عن رفاة ضحايا داعش في مقبرة جماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مسؤول في دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية في العراق أمس أن فرق البحث والتنقيب تعمل منذ نهاية شهر مايو الماضي على إتمام فتح مقبرة جماعية جديدة، والتعرف على رفات ضحايا قتلوا من قبل تنظيم داعش في منطقة بئر علو عنتر في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى.

وقال أحمد قصي رئيس فريق التنقيب عن رفاة الضحايا في منطقة بئر علو عنتر «إن الفريق يعمل منذ أواخر شهر مايو الماضي على إتمام فتح مقبرة جماعية والتعرف على رفاة الضحايا الذين استهدفهم تنظيم داعش بعد منتصف عام 2014 وأضاف «إن أعمال البحث والتنقيب جارية بشكل متواصل وفي ظروف صعبة من قبل فرق التنقيب ولغاية الآن، ولايمكن التكهن بأعداد الضحايا وهذا الأمر سيترك لفرق الطب العدلي للتحقق من جنس الضحايا وأعدادهم».

وذكر أنه سيتم تسليم كافة الرفات إلى دائرة الطب العدلي وتسليم وإحالة الملفات القانونية إلى المحاكم المختصة.

على صعيد مختلف، أعلنت العراق أمس، توقيع ملحق العقد الاستشاري وملحق إنشاء مطار الناصرية الدولي مع شركتين تركية وصينية.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «مدير عام الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، عباس صبار البيضاني، وقع ملحق العقد الاستشاري لمشروع إنشاء مطار الناصرية الدولي مع شركة كيكلوب وهارتز التركية للتصاميم والاستشارات ،وملحق عقد إنشاء مطار الناصرية الدولي مع شركة (cscec) الصينية».

وأكد، أن «توقيع الملحقين جاء تنفيذا لتوجيهات وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي وانسجاما مع قرار مجلس الوزراء المتضمن نقل الالتزامات والحقوق من سلطة الطيران المدني لصالح شركة المطارات والملاحة الجوية، وبالشكل الذي يعجل بإنشاء مطار الناصرية الدولي وفق الجدول المحدد بما يخدم مصلحة العراق ومحافظة ذي قار».