شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تحذر من عواقب "مدمرة" بسبب منشورات مناهضة لبيونج يانج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت كيم يو جونج الشقيقة ذات النفوذ للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، اليوم الثلاثاء، من أن كوريا الجنوبية ستواجه عواقب "مدمرة" حال سماحها للمنشقين الكوريين الشماليين بمواصلة إرسال منشورات مناهضة لبيونج يانج إلى الشمال.

وقالت كيم، نائبة مدير الإدارة في حزب العمال الحاكم، إن كوريا الشمالية ستغير حتما أسلوب ردها إذا واصل المنشقون حملات المنشورات ضد الشمال. بالونات كبيرة

في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية، قالت كيم إن الشمال اكتشف 29 بالونًا كبيرًا يحمل مثل هذه المنشورات بالقرب من الحدود بين الكوريتين ومناطق أخرى.

وزعمت كيم أول أمس الأحد أنه تم اكتشاف "منشورات وأشياء قذرة" في 17 مكانًا في المنطقة الحدودية ومناطق أخرى من بلادها، وأدانت مثل هذا العمل ووصفته بأنه "خطوة قذرة"، وفقًا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ونشرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية صورًا نادرة تظهر حرق المنشورات القادمة من كوريا الجنوبية.

ومنذ أواخر أيار/مايو الماضي، أرسلت كوريا الشمالية أكثر من ألفي بالون مملوء بالقمامة إلى الجنوب، في خطوة انتقامية ضد المنشورات المناهضة لبيونج يانج التي أرسلها منشقون كوريون شماليون من الجنوب إلى الشمال.