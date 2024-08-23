القناة 13 عن تقديرات للجيش الإسرائيلي: نستعد لرد من "حزب الله" الأسبوع المقبل إذا انهارت المحادثات

أفادت "القناة 13" الإسرائيليّة، نقلًا عن تقديرات للجيش الإسرائيلي، بـ"أنّنا نستعدّ لردّ من "حزب الله" الأسبوع المقبل، إذا انهارت المحادثات بشأن غزة".

وكان قد أشار موقع "واللا" عن مسؤولين إسرائيليين، إلى أن "ممثلين من إسرائيل ومصر وأميركا يجتمعون اليوم في القاهرة، لبحث محور فيلادلفيا".

كما كشف موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين، أن "الرئيس الاميركي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في اتصاله أمس، أنه يتوقع مرونة إسرائيلية بشأن ممر فيلادلفيا".

بدورها، أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أن "الحديث عن بحث نشر قوات دولية بمحور فيلادلفيا غير صحيح، وأنّ نتانياهو متمسك بسيطرة إسرائيل".