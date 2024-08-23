العثور 10 جثث بعد غرق قارب مهاجرين في نهر درينا بين صربيا والبوسنة

أعلنت الحماية المدنيّة البوسنيّة، "العثور على جثث تسعة مهاجرين، بعد غرق قاربهم في نهر درينا" الّذي يفصل بين ​صربيا​ و​البوسنة​، مشيرةً إلى أنّ "أشخاصًا آخرين ما زالوا في عداد المفقودين"، من دون تقديم تقديرات.

وفي وقت لاحق، أفاد وزير الدّاخليّة الصّربي إيفيكا داتشيتش، بأنّ "أفرادًا من وزارة الشّؤون الدّاخليّة عثروا على جثّة هامدة لطفل يناهز عمره تسعة أشهر. للأسف هذا الطّفل هو الضحيّة العاشرة لغرق القارب"، مشيرًا إلى أنّ الطّفل كان "برفقة والدته التي تمّ انتشال جثتها من النهر في وقت سابق".

وكانت الشّرطة الصّربيّة قد أعلنت أنّ عدّة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، بعد انقلاب القارب الّذي كان يحمل 25 مهاجرًا على الأقل، بالقرب من بلدة ليوبوفيا الحدوديّة في صربيا.

يُذكر أنّ صربيا والبوسنة تعدّان من دول العبور الرّئيسيّة على "طريق البلقان"، الّذي يسلكه المهاجرون أثناء محاولتهم الوصول إلى الاتحاد الأوروبي.