شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الألمانية تنفي وجود هجوم إلكتروني وراء الأعطال الحاسوبية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قالت الحكومة الألمانية إنها لا تجد حتى الآن ما يشير إلى أن أعطال الأنظمة الحاسوبية التي أثرت على بلدان في جميع أنحاء العالم هي نتاج لهجوم إلكتروني.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية في برلين، اليوم الجمعة: "وفقا للمعلومات الحالية من تصريحات الشركات المتضررة، لا توجد مؤشرات على وقوع هجوم إلكتروني".
وقال المتحدث إن المكتب الاتحادي الألماني لأمن المعلومات على اتصال بجميع الجهات المعنية ويراقب التطورات. وذكر أن الأعطال طالت شركات في ألمانيا، بما في ذلك مشغلي بنية تحتية حيوية، دون أن يذكر تفاصيل.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية في برلين، اليوم الجمعة: "وفقا للمعلومات الحالية من تصريحات الشركات المتضررة، لا توجد مؤشرات على وقوع هجوم إلكتروني".
وقال المتحدث إن المكتب الاتحادي الألماني لأمن المعلومات على اتصال بجميع الجهات المعنية ويراقب التطورات. وذكر أن الأعطال طالت شركات في ألمانيا، بما في ذلك مشغلي بنية تحتية حيوية، دون أن يذكر تفاصيل.