شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الخزانة البريطانية تحذر من عودة الإضرابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، من عودة الإضرابات مرة أخرى.

وأشارت إلى أن المملكة المتحدة تخاطر بالعودة إلى الإضرابات، ونقص الممرضات والمعلمين، في حال لم تقم بمنح زيادات في الأجور أعلى من معدلات التضخم. الأجور في بريطانيا ويأتي ذلك في أعقاب ورود تقارير تفيد بوجود فجوة مالية كبيرة يصل حجمها إلى 10 مليارات جنيه استرليني (9ر12 مليار دولار) من مطالب أجور القطاع العام.

وأوصت الهيئات المستقلة لمراجعة الأجور التي تمثل أكثر من 8ر1 مليون من المعلمين والعاملين في هيئة الخدمة الصحية الوطنية، بزيادة الأجور بنحو 5ر5%. الوظائف في المملكة المتحدة وخصصت حكومة حزب العمال زيادات بنسبة 3% فقط في الميزانية.

وذكرت ريفز أن هناك تكلفة لعدم التسوية، وتكلفة للمزيد من العمل الصناعي، وتكلفة من حيث التحدي الذي نواجهه في توظيف الأطباء والممرضات والمدرسين والإبقاء عليهم.