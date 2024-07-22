شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية الفرنسية" تكشف عن الموقف الأمني بخصوص أولمبياد باريس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف جيرالد دارمانين القائم بأعمال وزير الداخلية الفرنسي اليوم الأحد، عن الموقف الأمني لأولمبياد باريس.

وتحدث بلهجة مطمئنة قبل أقل من أسبوع على انطلاقها، فيما أعرب خبراء في مجال الأمن عن قلقهم خلال الأشهر الماضية إزاء إمكانية وقوع عمليات إرهابية على هامش الأولمبياد. تأمين أولمبياد باريس ونظر الخبراء إلى التاريخ الحديث لفرنسا، وخطة إقامة حفل الافتتاح على نهر السين يوم الجمعة المقبل وسط حشود غفيرة.

وبرغم ذلك قلل دارمانين من هذه المخاوف خلال مقابلة مع صحيفة "جورنال دو ديمانش" اليوم الأحد.

وذكر أنه في الوقت الراهن لا يوجد تهديد محدد لأمن دورة الألعاب الأولمبية، مبينًا أن أجهزة المخابرات لم تحدد أي خطر وشيك. الحفاظ على أمن الجماهير أولوية قصوى وأعرب منظمو الأولمبياد أيضا عن ثقتهم في المشهد الأمني خلال دورة الألعاب الصيفية التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس.

وأوضح توني استانجيت رئيس اللجنة المنظمة للأولمبياد، أن هناك خطة خاصة لحفل الافتتاح وكل منافسة لضمان الأمن، مشيرًا إلى أن الحفاظ على أمن الجماهير أولوية قصوى.