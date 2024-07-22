شكرا لقرائتكم خبر عن التفاف ديمقراطي حول كامالا هاريس.. هل ستخوض سباق الرئاسة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينشغل الديمقراطيون الآن بالالتفاف حول نائبة الرئيس كامالا هاريس لاستلام الراية.

وينظر إلى هاريس على أنها المرشح البديل الأكثر احتمالًا في انتخابات الخامس من نوفمبر المقبل، بعد حصولها على دعم بايدن نفسه والعديد من كبار رموز الحزب الديمقراطي. احتمالات ترشح كامالا هاريس للرئاسة الأمريكية برغم ذلك حتى اللحظة لم تعلن أي شخصية بارزة بالحزب عن نيتها الترشح ضدها لخوض السباق الرئاسي.

وسيقوم الحزب الديمقراطي بإعلان القرار النهائي في مؤتمره الوطني المقرر عقده في مدينة شيكاغو. مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية وسيكون في الفترة من 19 إلى 22 أغسطس، رغم أن اتفاقًا في الآراء قد يتشكل بالحزب قبل ذلك بوقت طويل.

وتعهد بايدن أمس الأحد، "بتأييده الكامل" لهاريس موضحًا أنه سيكمل ما تبقى من فترة ولايته، التي تنتهي في 20 يناير 2025.

