شكرا لقرائتكم خبر عن تطور جديد بين روسيا وأوكرانيا بشأن الحرب.. هل يكتمل؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في تطور جديد بين روسيا وأوكرانيا، استجابت روسيا اليوم الاثنين، بشكل إيجابي مع تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ويأتي هذا التعاطي الإيجابي، بشأن المفاوضات المحتملة لوضع حد للحرب الدائرة بين الدولتين. حرب روسيا وأوكرانيا وقال زيلينسكي في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في وقت سابق، إن بإمكانه أيضا الحديث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رغم استبعاده في السابق لهذا الاحتمال بموجب مرسوم.

وأكد زيلينسكي مجددًا، استعداده من حيث المبدأ للتفاوض مع الممثلين الروس في قمة سلام جديدة، موضحًا أنه ليس هناك فرق إذا كان بوتين أم لا". السلام بين روسيا وأوكرانيا وكانت روسيا استبعدت من قبل، حضور زيلينسكي أي قمة سلام وشككت أيضا في شرعيته كرئيس.

لكن موسكو قالت: الآن يبقى أن نرى ما يقصده زيلينسكي بالضبط من تصريحاته الأخيرة.