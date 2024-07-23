شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. محادثات صينية لإنهاء الهجمات الروسية على أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجري الصين محادثات مع أوكرانيا بشأن الهجمات الروسية على كييف.

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية إن وزير الخارجية دميترو كوليبا سيتوجه غدا الثلاثاء إلى الصين في زيارة تستغرق ثلاثة أيام. تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا وتأتي زيارة كوليبا بدعوة من وزير الخارجية الصيني وانج يي، موضحة أن القضية الرئيسية التي ستركز عليها المحادثات هي إنهاء الهجمات الروسية على أوكرانيا.

كما تتضمن مناقشة دور الصين في تحقيق سلام عادل ودائم، بينما رد الكرملين بحذر على الإعلان عن الزيارة. العلاقات الروسية الصينية وقال دمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "بالنسبة لنا، علاقتنا مع الصين هي الأمر الرئيسي.. نعتزم الاستمرار في مسار تنمية العلاقات الروسية الصينية في كل المجالات".

ويرى حلفاء كييف الغربيون، أن الصين هي أحد الداعمين الرئيسيين لروسيا، على الرغم من أن بكين تقول إنها تنتهج موقفًا محايدًا في الحرب.