ترامب: هاريس يساريّة متطرّفة ستُدمّر بلادنا

وصف دونالد ترامب نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس بأنّها "يساريّة متطرّفة معتوهة".

وحذّر ترامب في أوّل تجمّع انتخابي له منذ أن أعلن الرئيس جو بايدن انسحابه من السباق الرئاسي ودعمه ترشيح نائبته، مرشّح الحزب الجمهوري للرئاسة، من أنّ هاريس "يساريّة متطرّفة معتوهة ستُدمّر بلادنا"، واصفا إيّاها بأنّها "قوّة الدفع الليبراليّة المتطرّفة التي تقف وراء كلّ كوارث بايدن"، ومُطلقا عليها لقب "كامالا الكاذبة".

واتّهم ترامب مُنافسته الديموقراطيّة المحتملة بأنّها تؤيّد "قتل الأطفال من خلال برنامجها المتعلّق بالإجهاض".

كما تطرّق المرشّح الجمهوري مطوّلا إلى "قرار بايدن التخلّي عن ترشّحه لولاية ثانية"، معتبرا أنّ "قادة الحزب الديموقراطي هم من أطاحوه بطريقة غير ديموقراطيّة أبدا".

ورأى أنه "لدينا الآن ضحيّة جديدة يجب التغلّب عليها"، قبل أن ينتقد سجلّ نائبة الرئيس، خصوصا في ما يتعلّق بالسياسة الخارجيّة والهجرة"، سائلا "إذا بدأنا في هزيمتها، بفارق 10 أو 15 نقطة في استطلاعات الرأي، هل تعتقدون أنّهم سيُرسلون إلينا مرشّحا ثالثا؟".