اشار وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين، خلال تمثيله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في رعاية "المنتدى الوطني للقيادات الشابة" الذي عقد في حرم الجامعة اللبنانية - الأميركية في جبيل، الى انه "احتفالاً بعشر سنوات من برنامج القيادات الشابة الذي ينسّق عمله برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع الجامعة اللبنانية الأميركية LAU، تشرفت بتمثيل ميقاتي وتعرفت على مشاريع الشباب المميزة ومبادراتهم حول عدة قضايا مهمة جداً للمجتمع والبيئة والاقتصاد في لبنان، وأشرت إلى التزام وزارة البيئة إشراك الشباب في كثير من برامجها ومشاريعها، مثلاً كإشراك المفاوضين الشباب في المؤتمرات الدولية حول التغير المناخي، والعمل نحو تعزيز الحوكمة البيئية ومبادرات الفرز من المصدر وإعادة التشجير".

كانت هذه تفاصيل خبر ياسين ممثلا ميقاتي في منتدى القيادات الشابة في LAU جبيل: وزارة البيئة ملتزمة إشراك الشباب في برامجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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