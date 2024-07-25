منظمة العفو الدولية دعت الأمم المتحدة إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل كل أنحاء السودان

دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الأمم المتحدة إلى "توسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور بغرب السودان منذ العام 2005 ليشمل كل أنحاء البلاد"، في ظل الحرب المستعرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من 15 شهرا.

وأفادت المنظمة في تحقيق نشرته تحت عنوان "أسلحة جديدة تغذي النزاع في السودان" بأنه "من الواضح أن حظر الأسلحة الحالي المفروض حاليا على دارفور فقط غير كافٍ على الإطلاق، ويجب توسيعه ليشمل السودان كاملا".

وأضافت "إنها أزمة إنسانية لا يمكن تجاهلها. وبينما يلوح خطر المجاعة في الأفق، لا يمكن للعالم أن يستمر في خذلان المدنيين في السودان".

ورأت المنظمة غير الحكومية أن "الحرب في السودان تتغذى على إمدادات من الأسلحة دون أي عائق من قبل الدول والشركات في أنحاء العالم".