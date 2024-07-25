القوات المسلحة الأميركية اعلنت رصد واعتراض 4 طائرات روسية وصينية بالقرب من ألاسكا

أعلنت القوات المسلحة الأميركية، أنها "رصدت واعترضت 4 طائرات روسية وصينية بالقرب من ولاية ألاسكا الأميركية".

وجاء في بيان لقيادة الدفاع الجوي والفضائي في أميركا الشمالية، أنها "رصدت وتابعت واعترضت يوم 24 تموز عام 2024 طائرتين روسيتين من نوع "تو 95" وطائرتين صينيتين من نوع "H-6" كانت تعمل في منطقة الدفاع الجوي لألاسكا".

وأشار البيان إلى أن "الطائرات الروسية والصينية لم تدخل الأجواء السيادية للولايات المتحدة وكندا".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أكثر من مرة في وقت سابق، أن القوات الجوية الروسية تنفذ تحليقات طائراتها بالتوافق التام مع القانون الدولي وقواعد الملاحة الدولية.