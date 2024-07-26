شكرا لقرائتكم خبر عن قبيل حفل افتتاح الأولمبياد.. حرائق متعمدة تستهدف شبكة السكك الحديدية الفرنسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية "إس.إن.سي.إف" لتشغيل خطوط السكك الحديدية في فرنسا تعرض شبكة القطارات فائقة السرعة في البلاد لضرر بالغ بعد استهدافها بعدة حرائق متعمدة، قبل ساعات من انطلاق مراسم حفل افتتاح أولمبياد باريس.

وقالت الشركة إنها "ضحية عدد من الأعمال المتزامنة من التدمير المتعمد الذي أثر على خطوط السكك الحديدية عالية السرعة، الأطلسية والشمالية والشرقية". كما تم إغلاق الطريق المؤدية إلى استاد فرنسا، وهو أحد مواقع إقامة الألعاب الأولمبية. إصلاحات جارية وسريعة وقالت الشركة إن الإصلاحات جارية، مضيفة أن القيود قد تستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع. من ناحية أخرى، أكد وزير النقل الفرنسي باتريس فيرجريت أن خدمات السكك الحديدية في البلاد أصيبت بحالة من الاضطراب بعد سلسلة من الأعمال التخريبية المنسقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فيرجريت قوله عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "استهدفت أعمال تخريبية منسقة عدة خطوط للقطارات فائقة السرعة (تي.جي.في) الليلة الماضية، وهو ما سوف يعيق حركة السكك الحديدية بشكل خطير حتى عطلة نهاية الأسبوع".