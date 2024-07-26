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هيئة الأسرى الفلسطينية: وفاة أسير داخل معتقلات الاحتلال بسبب الإهمال الطبي

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية عن وفاة أسير فلسطيني من طوباس بالضفة الغربية، داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، بسبب سياسة الإهمال الطبي.

وأكدت هيئة الأسرى الفلسطينية، أن وفاة الأسير داخل معتقلات الاحتلال جاءت بسبب الإهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه إدارات سجون الاحتلال الإسرائيلي بحق جميع الأسرى المرضى، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.

وأوضحت الهيئة الفلسطينية أنه منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مطلع أكتوبر الماضي سُجل أعلى عدد للشهداء بين صفوف الأسرى.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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