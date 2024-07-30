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مقتل 5 في انهيار منجم فحم شمال فيتنام

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واس - هانوي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 في انهيار منجم فحم شمال فيتنام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي خمسة أشخاص من عمال منجم فحم في شمال فيتنام، حتفهم بعد انهياره.
وقالت السلطات المحلية اليوم: "إن الحادث وقع أمس الاثنين، في منجم فحم بالمنطقة، وهي أكبر مناطق استخراج الفحم بالبلاد".

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وذكرت تقارير إعلامية حكومية -أن الضحايا وجميعهم من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و47 عامًا-، كانوا يعملون لدى وحدة تابعة لشركة "فيناكومين" المملوكة للدولة لاستخراج الفحم.
ويجري التحقيق في سبب الحادث. وتتكرر حوادث مناجم الفحم في فيتنام التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة، ففي شهر أبريل لقي أربعة عمال مناجم فحم حتفهم وأصيب سبعة آخرون جراء انفجار غاز بمنجم فحم تديره وحدة أخرى لـ"فيناكومين".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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