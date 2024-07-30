شكرا لقرائتكم خبر عن ما ضاع حق وراءه مطالب.. حكم قضائى بمستحقات عامل تصل مليون جنيه.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " ما ضاع حق وراءه مطالب.. حكم قضائى بمستحقات عامل تصل لمليون جنيه"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من المحكمة العمالية يهم ألاف العمال والموظفين المتضررين من تعسف صاحب العمل، بإلزام صاحب العمل بسداد مستحقات للعامل (مهندس) تتتخطى المليون جنيه عن الفصل التعسفى، وتعويض وأجر مُتأخر، وذلك على الرغم من عدم وجود عقد عمل ولا تحويلات ولا أي شئ يثبت علاقة العمل ولا يثبت الراتب، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 2042 لسنة 2023 عمالية.

وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وسماع شهادة الشهود لكلا الطرفين، أخذت تتحدث في أسباب الحكم عن الفصل التعسفى، والحق في التعويض، ورصيد الأجازات، والتأخير في صرف الرواتب، وغيرها من مواد القانون التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، فضلا عن رصد العديد من أحكام محكمة النقض، وكذا الحيثيات المتعلقة بالدعاوى الأصلية والفرعية لكلا الطرفين، حتى اتضاح الصورة لكليهما.

وإليكم التفاصيل كاملة:

ما ضاع حق وراءه مطالب.. حكم قضائى بمستحقات عامل عن فصل تعسفي وتعويض وأجر متأخر.. إجمالي المستحقات تتخطى مليون جنيه.. الحكم صدر رغم عدم وجود عقد عمل ولا تحويلات ولا أي شئ يثبت علاقة العمل ولا يثبت الراتب

برلمانى