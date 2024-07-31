"ضيف عظيم وكريم جداً".. استقبال خاص من الرئيس السيسي للشيخ محمد بن زايد بالعلمين الجديدة (فيديو)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شاكر:

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على استقبال الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، خلال زيارته لمدينة العلمين الجديدة.

واصطحب الرئيس السيسي الشيخ محمد بن زايد فى زيارة لعدد من المناطق السياحية بمدينة العلمين الجديدة، وسط استقبال حافل من المواطنين للرئيسين، حيث التقطوا معهما الصور وألقوا التحية.

وحرص الرئيس السيسي على قيادة السيارة خلال جولته مع نظيره الإماراتي، والتي شملت بعض معالم مهرجان العلمين الجديدة.

وشاهد الرئيسان مباراة لكرة القدم بأحد ملاعب العلمين، وقال الرئيس السيسي مرحبا بالشيخ محمد بن زايد: "معانا ضيف عظيم وكريم جداً جداً، استحموا لي أن أرحب به ونشكره إنه خد من وقته وجينا نقعد معاكم ونتفرج عليكم ونشجعكم".