الخارجية البريطانية: قطر لاعب أساسي يعمل على تأمين اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وحماية المدنيين وإخراج الاسرى

اشارت وزارة الخارجية البريطانية، الى أن "قطر لاعب أساسي يعمل على تأمين اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وحماية المدنيين وإخراج الرهائن".

وفي وقت سابق، رأت وزارة الخارجية القطرية، أن "اغتيال رئيس المجلس السياسي في حركة حماس اسماعيل هنية واستهداف إسرائيل للمدنيين بغزة سيؤدي لانزلاق المنطقة للعنف وتقويض فرص السلام".

وكانت قد أعلنت حركة "حماس"، في بيان، أنّ "رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية قضى مع أحد افراد فريق حمايته إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان".

وزعمت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "إسماعيل هنية قُتل بصاروخ أطلق من دولة خارج إيران وليس من الأجواء الإيرانية".