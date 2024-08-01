شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا تحذر آباء وأمهات الأطفال من الذئاب في الغابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت السلطات المحلية في هولندا تحذيرًا عاجلًا لآباء وأمهات الأطفال، بعدم زيارة الغابات ذات المحميات الطبيعية الكبيرة، الواقعة بالقرب من أوتريخت.

وحدثت عدة مواجهات بين الذئاب والأطفال في متنزه "حديقة أوتريختسي هوفيلروج"، وهو ما دفع السلطات، اليوم الخميس، إلى تحذير جميع زائري المنطقة، بضرورة توخي الحذر الشديد.

وكان أحد الأطفال قد تعرض مؤخرا لعضة ذئب في جانبه، أثناء رحلة مدرسية، إلا أن إصابته كانت طفيفة.

وتم تأكيد أقوال الشهود من خلال إجراء اختبار حمض نووي (دي إن إيه).