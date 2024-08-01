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رئيس "الأعلى للإعلام" ينعى المنتجون حسام شوقى وفتحى إسماعيل ومحمود كمال

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد السيد الشاذلى

الخميس، 01 أغسطس 2024 04:34 م

نعى الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المنتج حسام شوقي، المشرف العام على الإنتاج بشركة سينرجي، والمنتجان الفنيان بالشركة فتحي إسماعيل ومحمود كمال، الذين توفوا إثر حادث سير في طريق الضبعة.

وتقدم رئيس المجلس بخالص العزاء لأسر الراحلين، وأسرة شركة سينرجي وجميع العاملين بالإنتاج الفني؛ داعيا الله أن يتقبلهم في الصالحين وأن يسكنهم فسيح جناته وينزل عليهم رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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