شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الأعلى للإعلام" ينعى المنتجون حسام شوقى وفتحى إسماعيل ومحمود كمال والان مع تفاصيل الخبر

نعى الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المنتج حسام شوقي، المشرف العام على الإنتاج بشركة سينرجي، والمنتجان الفنيان بالشركة فتحي إسماعيل ومحمود كمال، الذين توفوا إثر حادث سير في طريق الضبعة.

وتقدم رئيس المجلس بخالص العزاء لأسر الراحلين، وأسرة شركة سينرجي وجميع العاملين بالإنتاج الفني؛ داعيا الله أن يتقبلهم في الصالحين وأن يسكنهم فسيح جناته وينزل عليهم رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.