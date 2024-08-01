قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين بغزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، الخميس، مقتل 10 فلسطينيين على الأقل وإصابة العشرات، في قصف إسرائيلي لمدرسة دلال المغربي بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه استهدف المدرسة، زاعما "اختباء قادة وعناصر حماس داخلها".

ومؤخرا دأب الجيش الإسرائيلي على قصف تجمعات النازحين في المدارس وخارجها، بحجة القضاء على مسلحي حماس.

وفي وقت سابق من الخميس، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة الحرب المستمرة على القطاع منذ نحو 10 أشهر، ارتفعت إلى 39480 قتيلا على الأقل.

وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي عدد الجرحى بلغ 91128، منذ السابع من أكتوبر.