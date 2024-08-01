جيش الاحتلال: هاجمنا مخيم مدرسة دلال في حي الشجاعية

ياسر رشاد - القاهرة - قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو، هاجمت مخيم مدرسة "دلال" في حي الشجاعية بمدينة غزة، بتوجيه من المعلومات الاستخباراتية الواردة من هيئة الاستخبارات العسكرية، وجهاز الأمن العام وقيادة المنطقة الجنوبية .

وزعم متحدث جيش الدفاع الإسرائيلي في بيان عهبر حسابه: أنه تم استخدام المجمع من قبل منظمة حماس باعتباره مخبأ لمخربي وقادة المنظمة، كما وتم في هذا المجمع التخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد دولة إسرائيل.

وأشار إلى أنه قبل الهجوم تم اتخاذ العديد من الإجراءات بهدف تقليص احتمال المساس بالمدنيين، بما في ذلك استخدام أنواع الذخيرة والصور الدقيقة وغيرها من المعلومات الاستخباراتية.