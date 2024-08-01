الاتحاد الأوروبي ينتقد اغتيال هنية خارج إطار القضاء

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد متحدث باسم الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» الفلسطينية، إسماعيل هنية، بالتوافق مع معارضة الاتحاد الأوروبي «لعمليات القتل خارج إطار القضاء».

وأضاف المتحدث أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كان يسعى لاستصدار مذكرة اعتقال بحق هنية على خلفية تهم مختلفة تتعلق بجرائم حرب.

الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس

ووفق «وكالة الأنباء الألمانية»، دعا المتحدث أيضاً إلى الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، «إذ لن تستفيد أي دولة من زيادة التصعيد في الشرق الأوسط، وفي المنطقة على نطاق أوسع».

وتتهم إيران و«حماس» إسرائيل بقتل هنية في ضربة جوية خلال زيارته لطهران.

ولم ترد إسرائيل بشكل رسمي، بعد، على هذه المزاعم.