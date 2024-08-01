شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: مهرجان العلمين خطف أنظار العالم وفرصة لجذب الاستثمارات الواعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربى، على أهمية مهرجان العلمين فى الترويج للسياحة المصرية وأعاد الزخم فى الساحل الشمالى الغربى وتعزيز مكانة المدينة كوجهة سياحية عالمية.



وقال "عابد" فى تصريحات صحفية، إن جولات رئيس الوزراء بمدينة العلمين، وحرصه على عقد المؤتمرات الصحفية الهامة، والتى كان آخرها عقد مؤتمرا صحفيا لرئيس مجلس الوزراء لإشارة البدء لحملة "100 يوم صحة"، توضح مدى حرص القيادة السياسية على الترويج الجيد لهذه المدينة المتكاملة التى تعد من أهم المشروعات القومية الجديدة، فضلا عن أنها تعد فرصة استثمارية واعدة ومهمة لكل الراغبين فى السكن أو الاستثمار أو حتى السياحة والاستجمام.



وأضاف نائب رئيس البرلمان العربى، أن مهرجان العالمين خطف انظار العالم وعكس الجهود المبذولة لتحويل مدينة العلمين إلى مركز نابض بالحياة يجذب السياح من جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أن المهرجان هو جزء من رؤية استراتيجية تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات فى قطاع السياحة.



وأختتم حديثه بأن هذه الفعاليات تعكس التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز موقعها كوجهة سياحية بارزة على الخريطة العالمية، خاصة وأن مهرجان العلمين ليس فقط احتفالية ثقافية، بل هو خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد الوطنى وجذب الاستثمارات.