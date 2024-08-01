الجيش: توقيف 4 مواطنين في المنية وحربتا والهرمل ضمن إطار التدابير الأمنية

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات المواطن (ا.غ.) في بلدة المنية – الشمال لإقدامه على فرض خوات بقوة السلاح والتعدي على المواطنين وشتم المؤسسة العسكرية، والمواطن (ح.س.) في بلدة حربتا – البقاع، كونه مطلوبًا لإقدامه على إطلاق النار بتواريخ سابقة، وضُبط في حوزته سلاح حربي".
كذلك أعلنت المديرية، عن "توقيف المواطنَين (م.ع.) و(ح.م.) في منطقة الهرمل – البقاع، كونهما مطلوبين لإقدامهما على ترويج المخدرات وإطلاق النار، وضُبطت في حوزتهما 278 حبة كبتاغون".
وأكدت أنها "سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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