المطران الجميّل: المطالبة اليوم ان يصبح البطريرك الماروني بطريركا على كل العالم وليس فقط انطاكية وسائر المشرق

‏‎اشار المطران مارون ناصر الجميّل في تصريح تلفزيوني، الى اننا نحافظ على الموارنة في لبنان عبر توحيد السلطة، والمطالبة اليوم ان يصبح البطريرك الماروني بطريركا على كل العالم وليس فقط انطاكية وسائر المشرق، واليوم نحن بحاجة الى استراتيجية جديدة، وماذا سيبقى من المارونية اذا بعدنا عن الشرق وانطاكية. وشدد على ضرورة ان تتوحد الكنيسة المارونية حول العالم.

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