البيت الأبيض: بايدن ونتانياهو ناقشا عمليات نشر عسكري أميركي لدعم إسرائيل

اعلن البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن ناقش في اتصال هاتفي اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عمليات نشر عسكري دفاعي أميركي جديدة لدعم إسرائيل ضد تهديدات مثل الصواريخ والطائرات المسيرة. ولفت البيت الابيض الى ان الرئيس بايدن بحث مع نتانياهو هاتفيا أهمية الجهود الجارية لخفض التصعيد وتجنب اتساع التوتر في المنطقة الحدودية مع لبنان. كما جدد بايدن التزامه بأمن إسرائيل ضد جميع التهديدات الصادرة عن إيران ووكلائها من المجموعات الإرهابية كحماس وحزب الله والحوثيين.

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