الأهلي يستعيد رياض محرز قبل مواجهة النصر في دوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - يستعيد فريق أهلي جدة خدمات نجمه الجزائري رياض محرز في المباراة المقبلة والمرتقبة امام نظيره النصر ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

وقالت صحيفة “الرياضية” السعودية ان مصادر طبية تتوقع عودة رياض محرز من جديد لتشكيلة الأهلي امام النصر بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال تواجده مع المنتخب الجزائري.

ويخضع محرز لفحوصات طبية جديدة لتاكد من جاهزيته لمشاركة في لقاء النصر بشكل نهائي خلال الساعات المقبلة.

وكان رياض محرز قد أصيب بكدمة في الركبة خلال المباراة التي لعبها مع منتخب بلاده امام غينيا الإستوائية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.