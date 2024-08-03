وزير الدفاع الأميركي يلغي اتفاق إقرار بالذنب مع 3 متهمين في أحداث 11 ايلول

كشفت مذكرة وقعها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمس الجمعة أنه ألغى اتفاق إقرار بالذنب تم الاتفاق عليه في الأسبوع الماضي مع خالد شيخ محمد، المتهم بالتخطيط لهجمات 11 أيلول في الولايات المتحدة واثنين من شركائه.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الاميركية قد اشارت الى ان وزير الدفاع الأميركي يبطل اتفاقا للاعتراف بالذنب مع 3 متهمين في هجمات 11 ايلول.
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