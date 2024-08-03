شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط جسر في جنوب غرب الصين جراء انهيار طيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انهار جسر يربط بين نفقين على طريق سريع في إقليم سيتشوان جنوب غربي الصين بعد انهيار طيني مفاجئ اليوم السبت، مما أدى إلى سقوط سيارات.

وانهار الجسر في حوالي الساعة 0330 صباح اليوم السبت في الجزء الواقع بين مدينة كانجدينج ومقاطعة لودينج على طريق يان-كانجدينج السريع، وفقا لإدارة الإعلام بمقاطعة جانزي التبتية ذاتية الحكم، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وحتى الآن، تم إنقاذ شخصين وإرسالهما إلى المستشفى، ولم يتم بعد التأكد من تفاصيل الوضع.