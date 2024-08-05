شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف شاطئ ليدو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الأمم المتحدة في الصومال بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف شاطئ ليدو في العاصمة مقديشو مؤخراً، وأسفر عن مقتل 32 شخصاً على الأقل، وإصابة العديد من الأشخاص الآخرين.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في الصومال (أونسوم) في بيان عن خالص تعازيها لأسر الضحايا وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وقال القائم بأعمال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال، جيمس سوان: إن شاطئ ليدو هو مكان شعبي يقضي فيه الصوماليون الوقت مع العائلة والأصدقاء، ويستمتعون بجمال الساحل الصومالي، واصفاً استهداف هذا الموقع بالعمل البغيض.

وأضاف، بينما ننضم إلى جميع الصوماليين المحبين للسلام في الحداد على هذا المصاب الجلل، أؤكد من جديد دعم الأمم المتحدة وتضامنها مع حكومة الصومال الاتحادية في جهودها لضمان السلام والأمن والاستقرار في البلاد.