شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف أسبوعين.. "سيجنوس" تعاود الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلق صاروخ من طراز فالكون 9 حاملًا مركبة طراز سيجنوس لشحن الإمدادات في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية.

يأتي هذا بعد توقف دام أسبوعين جراء مشاكل في الإطلاق. إطلاق المركبات الفضائية وانطلقت المركبة الفضائية من مجمع كيب كانافيرال لإطلاق المركبات الفضائية في فلوريدا.

وبُثت عملية الإطلاق عبر الإنترنت من جانب وكالة ناسا، وتحمل المركبة أدوات وحمولة لاستخراج المياه وإجراء أبحاث تتعلق بالخلايا الجذعية.

ويأتي هذا ضمن تجارب تجرى في ظروف انعدام الجاذبية، في محطة الفضاء الدولية. 40 ساعة للالتحام بمحطة الفضاء الدولية ويتوقع أن تستغرق مركبة الشحن سيجنوس نحو 40 ساعة للالتحام بمحطة الفضاء الدولية.

وكانت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قد أوقفت عمليات إطلاق صواريخ فالكون 9، الذي تصنعه شركة الفضاء الخاصة سبيس إكس، لمدة أسبوعين تقريبًا اعتبارًا من 11 يوليو جراء صعوبات في عملية الاشتعال في مرحلة دفع ثانية.

وتعد عملية الإطلاق، التي أجريت اليوم الأحد، هي الرحلة الــ 21 لنقل الإمدادات التي تقوم بها مركبة شحن طراز سيجنوس إلى محطة الفضاء الدولية.