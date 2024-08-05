شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يعلن حالة الطوارئ في فلوريدا.. ماذا يحدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، عن حالة طوارئ في ولاية فلوريدا.

وأمر جو بايدن بتقديم مساعدة فيدرالية لتكملة جهود الاستجابة على مستوى الولاية والمجتمعات المحلية بسبب الظروف الطارئة الناجمة عن العاصفة الاستوائية "ديبي" التي بدأت في الأول من أغسطس 2024 وتستمر حتى الآن. إعلان حالة الطوارئ في فلوريدا ويسمح قرار الرئيس الأمريكي بتنسيق جميع جهود الإغاثة من الكوارث، التي تهدف إلى تخفيف المعاناة الناجمة عن حالة الطوارئ على السكان المحليين.

بالإضافة إلى توفير المساعدة المناسبة للتدابير الطارئة المطلوبة لإنقاذ الأرواح، وحماية الممتلكات والصحة العامة، وتقليل أو تجنب خطر وقوع كوارث.

وحذر خبراء الأرصاد من أمطار غزيرة قد تضرب ولايتي جورجيا وساوث كارولينا في الأيام القادمة. إعصار "ديبي" في فلوريدا وصدر قرار بتعيين جون بروجان من الوكالة الفيدرالية، لإدارة الطوارئ لتنسيق عمليات الإنقاذ الفيدرالية في المناطق المتضررة.

وكان إعصار "ديبي" قد ضرب ساحل بيغ بيند في ولاية فلوريدا الأمريكية صباح الاثنين، متسببًا في فيضانات كارثية وارتفاع خطير في مستوى مياه البحر.

وقد وصلت العاصفة إلى اليابسة بصفتها إعصارًا من الفئة الأولى بالقرب من ستينهاتشي، مع رياح بلغت سرعتها 75 ميلًا في الساعة.