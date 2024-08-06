الجيش الإسرائيلي: اغتيال القيادي بوحدة الرضوان سيؤثر على قدرات حزب الله بشن عمليات في الشمال

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن "اغتيال القيادي بوحدة الرضوان سيؤثر على قدرات حزب الله بشن عمليات في شمال إسرائيل".

والقيادي العسكري في "حزب الله" فؤاد شكر (محسن)، تم اغتياله إثر الاعتداء الإسرائيلي الذي طال مبنىً سكنياً في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية الثلاثاء الماضي. ويعدّ شكر من مؤسسي "حزب الله"، وبرز في تأسيس مجموعاته الأولى.

وقبل تشييعه في الضاحية، شدد الامين العالم لحزب الله السيد حسن نصرالله، على أنّ "الهدف من اغتيال القادة عادة هو المس بالجماعة التي ينتمي إليها هذا القائد والمس بعزمها وتصميمها وإخافتها لتتراجع وتتوقف وتضعف، ولكن التجربة تقول أن هذا الهدف لن يتحقق لأن هذه الجماعة المستهدفة مؤمنة بقضيتها ورسالتها ومستعدة للتضحية باغلى ما لديها"، مضيفًا " آلمنا كثيرا استشهاد الحاج فؤاد، ولكن هذا سيزيدنا عزما ومضيا وارادة وسيجعلنا نتمسك بصوابية الخيار الذي اتخذناه".

وأكّد "أنني أطمئن بيئة وجمهور المقاومة بأنه حين يستشهد أحد قادتنا نحن نسارع لملء المكان بتلامذتهم"، مشددًا على أنّه "نحن لدينا جيل ممتاز من القادة الجهاديين".

وقال السيد نصرالله "الشهيد فؤاد شكر أشرف على بناء قدرات تعد من الأهم ضمن قدرات المقاومة، وكان مسؤولا عن فريق في البوسنة لنصرة المظلومين والمستضعفين".

وأردف "المقاومة لا يمكن إلا أن ترد وهناك من يحاول ان يصغر حقيقة العدوان الذي حصل في الضاحية، وأنا اليوم سأكتفي بجملة "على العدو ان بنتظر ردنا الآتي حتماً لا نقاش في هذا جدل وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان".