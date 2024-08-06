اشار المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي في بيان، الى انه نظرًا للأنباء التي يتم تداولها في الساعة الأخيرة والأسئلة التي تسببها، أود التوضيح انه لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية.

كانت هذه تفاصيل خبر ادرعي: نظرًا للأنباء التي يتم تداولها في الساعة الأخيرة أود التوضيح انه لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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