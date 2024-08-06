شكرا لقرائتكم خبر عن بالمليارات.. أوكرانيا تحصل على مساعدات أمريكية إضافية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت أوكرانيا على أكثر من 3.5 مليارات يورو (8ر3 مليار دولار) من الولايات المتحدة.

وتأتي في صورة مساعدات جديدة للميزانية من أجل دفع أجور موظفي الدولة، فيما لا يتعين على أوكرانيا تسديد هذه الأموال. مساهمة مهمة للغاية وقال وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو، إن هذه مساهمة مهمة للغاية لدعم ميزانية دولة أوكرانيا، أثناء فترة مقاومة العدوان الشامل من الاتحاد الروسي.

وستستخدم هذه الأموال لدفع رواتب المعلمين والعاملين في الدفاع المدني وغيرهم من موظفي الدولة ولدعم النازحين داخليًا. مساعدات أمريكا لأوكرانيا ووفقا للوزارة، حصلت ميزانية أوكرانيا على ما يعادل 25 مليار يورو في صورة دعم مباشر من الولايات المتحدة وحدها منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

وبشكل إجمالي، حصلت أوكرانيا على 90 مليار يورو من مانحين دوليين لتمويل ميزانية الدولة منذ ذلك الحين.

وسيمول أكثر من نصف ميزانية أوكرانيا لعام 2024 من الخارج.