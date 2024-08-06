شكرا لقرائتكم خبر عن من أين تأتى موارد التحالف الوطنى؟ .. تعرف على التفاصيل طبقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

حدد القانون رقم 171 لسنه 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، 7 موارد رئيسية للتحالف من بينها المنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء و صدور لائحتة التنفيذية.

ونصت المادة 16 من القانون على أن تتكون موارد التحالف مما يأتي :

1- اشتراكات أعضائه علي النحو المبين بلائحة النظام الأساسي.

2- أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية.

3- المنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

4- ريع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة له.

5- عائد استثمار أمواله.

6- ما قد تخصصة الدولة له كمساهمات.

7- أي موارد أخري يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء.



