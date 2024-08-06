شكرا لقرائتكم خبر عن من أين تأتى موارد التحالف الوطنى؟ .. تعرف على التفاصيل طبقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود العمرىالثلاثاء، 06 أغسطس 2024 03:00 ص
حدد القانون رقم 171 لسنه 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، 7 موارد رئيسية للتحالف من بينها المنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء و صدور لائحتة التنفيذية.
ونصت المادة 16 من القانون على أن تتكون موارد التحالف مما يأتي :
1- اشتراكات أعضائه علي النحو المبين بلائحة النظام الأساسي.
2- أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية.
3- المنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
4- ريع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة له.
5- عائد استثمار أمواله.
6- ما قد تخصصة الدولة له كمساهمات.
7- أي موارد أخري يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء.
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